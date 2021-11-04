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Матч с «Генком» станет для Дэвида Мойеса 1000-м в карьере

13:46
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Матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Генка» станет для главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса 1000-м в тренерской карьере.

58-летний шотландец начал работать тренером в январе 1998 года, возглавив «Престон». Специалист также работал в «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедаде» и «Сандерленде».

Мойес тренировал «Вест Хэм» с ноября 2017 года по май 2018 года, после чего вернулся в лондонский клуб в декабре 2019 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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