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«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»

Хусаинов заявил, что арбитр правильно не зачитал гол в матче «Бетис» — «Зенит»
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче «Бетис» — «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы (0:0).

«Арбитр правильно не зачитал гол. Только карточку не нужно было показывать Ерохину. Да, Александр наступил на ногу, но неумышленно. Игрок испанцев не мог вступить в борьбу за мяч, поэтому повторю: судья сделал все правильно.
А в целом арбитр давал играть обеим командам. Не было решений, которые бы позволили говорить, что судья имеет симпатию к какой-то команде. Да какой беспредел? Все нормально», — сказал Хусаинов «СЭ».

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), а ответная встреча завершилась со счетом 0:0, поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

ФК Бетис
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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