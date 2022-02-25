Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче «Бетис» — «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы (0:0).

«Арбитр правильно не зачитал гол. Только карточку не нужно было показывать Ерохину. Да, Александр наступил на ногу, но неумышленно. Игрок испанцев не мог вступить в борьбу за мяч, поэтому повторю: судья сделал все правильно.

А в целом арбитр давал играть обеим командам. Не было решений, которые бы позволили говорить, что судья имеет симпатию к какой-то команде. Да какой беспредел? Все нормально», — сказал Хусаинов «СЭ».

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), а ответная встреча завершилась со счетом 0:0, поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.