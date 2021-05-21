Сульшер заявил, что Магуайр может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Харри Магуайр скорее всего пропустит финальный матч Лиги Европы против «Вильярреала».

9 мая Магуайр получил травму в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:1). У него выявили повреждение связок голеностопа.

«Он ходит, но до бега еще далеко. Нет, честно говоря, не думаю, что мы увидим его в финале. Но я собираюсь дать ему время до вечера вторника, когда будет последняя тренировка. Тогда я посмотрю, получится ли у него сыграть.

Постепенно он восстанавливается, связкам нужно время, чтобы зажить. Он очень важен для команды, наш лидер», - приводит слова Сульшера Sky Sports.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 34 матча в АПЛ, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.