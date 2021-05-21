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Сульшер заявил, что Магуайр может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

17:56
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Харри Магуайр скорее всего пропустит финальный матч Лиги Европы против «Вильярреала».

9 мая Магуайр получил травму в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:1). У него выявили повреждение связок голеностопа.

«Он ходит, но до бега еще далеко. Нет, честно говоря, не думаю, что мы увидим его в финале. Но я собираюсь дать ему время до вечера вторника, когда будет последняя тренировка. Тогда я посмотрю, получится ли у него сыграть.

Постепенно он восстанавливается, связкам нужно время, чтобы зажить. Он очень важен для команды, наш лидер», - приводит слова Сульшера Sky Sports.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 34 матча в АПЛ, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12312710/harry-maguire-manchester-united-boss-ole-gunnar-solskjaer-does-not-expect-defender-to-be-fit-for-europa-league-final

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