26 мая в польском Гданьске в финале Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». Начало матча — в 22:00 мск. Прямую трансляцию покажет «Матч ТВ». «СЭ» уже подготовил прогноз на эту встречу. Кстати, сделать ставку на нее можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

«Манчестер Юнайтед» постепенно прогрессирует под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Вылет из Лиги чемпионов после группового этапа получился обидным. Особенно учитывая, что в первом круге «красные дьяволы» победили в Париже и разгромили «Лейпциг» (5:0). Но сейчас есть шанс завершить позитивный в целом сезон трофеем, который станет первым для Сульшера в «МЮ».

Команда максимально серьезно подходит к финалу. В воскресенье против «Вулверхэмптона» в последнем туре АПЛ играли в основном резервисты. А лидеры отдыхали и готовились к «Вильярреалу».

Испанский клуб тренирует Унаи Эмери — король Лиги Европы. Для него этот финал станет уже пятым в карьере в ЛЕ. Трижды он побеждал с «Севильей», а два года назад с «Арсеналом» проиграл «Челси».

Для «Вильярреала» это первый еврокубковый финал в истории. Но Эмери точно знает, что и как нужно делать. Его опыт может оказаться решающим фактором в пользу «желтой субмарины».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «МЮ». Коэффициент на то, что английский клуб возьмет титул, равен 1.42, на успех «Вильярреала» — 3.10.

Если брать только основное время, коэффициент на победу «МЮ» — 1.80. На то, что выиграют испанцы — 4.80. На то, что будет ничья и выяснение отношений перейдет в овертайм — 3.80.

Один из важнейших футболистов «МЮ» последнего времени — Эдинсон Кавани. 34-летний уругваец своей игрой развеял все сомнения, которые были после его перехода из «ПСЖ».

В последних десяти матчах во всех турнирах Кавани забил девять голов. Причем пять из них — в Лиге Европы. Уругваец отличился в ответном четвертьфинале с «Гранадой», а в двух полуфинальных играх с «Ромой» сделал по дублю.

Прогноз «СЭ»: гол Кавани с высоким коэффициентом 2.55.

Повторить эту ставку или сделать любую другую можно с приятным бонусом для новых игроков. Получите до 10 000 рублей на первый депозит прямо сейчас!