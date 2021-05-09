Обамеянг извинился перед болельщиками «Арсенала» за вылет из Лиги Европы
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг извинился перед болельщиками «канониров» за вылет команды из Лиги Европы.
«Мы никак не могли найти ритм в первом тайме ответного матча с «Вильярреалом» и не доставляли сопернику достаточно проблем. Позднее, когда у нас наконец появился шанс забить, удача была не на нашей стороне. Я попал в штангу и ударом ногой, и ударом головой. Мы все очень расстроены из-за вылета, обидно за себя, за клуб, а особенно обидно за болельщиков. Сезон получился тяжелым, мы хотели дать фанатам немного позитива. Извините, что у нас не получилось», — приводит Goal слова Обамеянга.
В полуфинале Лиги Европы «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» со счетом 1:2 по сумме двух встреч (1:2, 0:0). В финале турнира испанская команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/im-just-so-sorry-aubameyang-apologises-to-arsenal-supporters/15y3vs6dxjfwz1e54sqmgadr01
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