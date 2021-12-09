«Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы. Итоговая турнирная таблица

«Спартак» занял первое место в группе С Лиги Европы. В заключительном, шестом туре команда на выезде победила «Легию» (1:0).

Красно-белые набрали 10 очков. «Наполи» в параллельном матче победил «Лестер» (3:2) и набрал столько же, но красно-белые оказались выше благодаря победам в очных матчах.

«Лестер» занял третье место с восемью очками и сыграет в Лиге конференций. У «Легии» шесть очков и четвертая позиция, команда покидает еврокубки.