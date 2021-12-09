«Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы. Итоговая турнирная таблица
23:08
«Спартак» занял первое место в группе С Лиги Европы. В заключительном, шестом туре команда на выезде победила «Легию» (1:0).
Красно-белые набрали 10 очков. «Наполи» в параллельном матче победил «Лестер» (3:2) и набрал столько же, но красно-белые оказались выше благодаря победам в очных матчах.
«Лестер» занял третье место с восемью очками и сыграет в Лиге конференций. У «Легии» шесть очков и четвертая позиция, команда покидает еврокубки.
|
Группа C
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-9
|
10
|
Наполи
|
6
|
3
|
1
|
2
|
15-10
|
10
|
Лестер
|
6
|
2
|
2
|
2
|
12-11
|
8
|
Легия
|
6
|
2
|
0
|
4
|
4-11
|
6
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