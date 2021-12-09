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«Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы. Итоговая турнирная таблица

23:08
«Спартак». Фото Reuters
«Спартак». Фото Reuters
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«Спартак» занял первое место в группе С Лиги Европы. В заключительном, шестом туре команда на выезде победила «Легию» (1:0).

Красно-белые набрали 10 очков. «Наполи» в параллельном матче победил «Лестер» (3:2) и набрал столько же, но красно-белые оказались выше благодаря победам в очных матчах.

«Лестер» занял третье место с восемью очками и сыграет в Лиге конференций. У «Легии» шесть очков и четвертая позиция, команда покидает еврокубки.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

Спартак

6

3

1

2

10-9

10

Наполи

6

3

1

2

15-10

10

Лестер

6

2

2

2

12-11

8

Легия

6

2

0

4

4-11

6

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»