Михаил Боярский: «Рад за «Спартак». Но «Зенит» лучше в Европе»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы после победы над польской «Легией» (1:0).

«Сложный матч! Финал был в лучших традициях драматического жанра произведений Шекспира. Я рад за болельщиков «Спартака»! Пускай порадуются! Но! Вчерашний матч «Зенита» был круче. Да и наша команда в Европе лучше выступает, чем «Спартак», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов.