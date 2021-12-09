Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Михаил Боярский: «Рад за «Спартак». Но «Зенит» лучше в Европе»

23:08
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы после победы над польской «Легией» (1:0).

«Сложный матч! Финал был в лучших традициях драматического жанра произведений Шекспира. Я рад за болельщиков «Спартака»! Пускай порадуются! Но! Вчерашний матч «Зенита» был круче. Да и наша команда в Европе лучше выступает, чем «Спартак», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Корабль ВМС Украины взял обратный курс от Керченского пролива
211
143
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»