«Спартак» прилетел в Италию

Футболисты и тренеры «Спартака» прилетели в Италию. Самолет произвел посадку на Апеннинском полуострове.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится в четверг, начало встречи — в 19.45 (мск).

15 сентября московский клуб в домашнем матче первого тура потерпел поражение от польской «Легии» (0:1). «Наполи» в первом туре сыграл вничью в гостевом матче с английским «Лестером» (2:2).