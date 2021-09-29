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«Спартак» прилетел в Италию

16:04
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Футболисты и тренеры «Спартака» прилетели в Италию. Самолет произвел посадку на Апеннинском полуострове.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится в четверг, начало встречи — в 19.45 (мск).

15 сентября московский клуб в домашнем матче первого тура потерпел поражение от польской «Легии» (0:1). «Наполи» в первом туре сыграл вничью в гостевом матче с английским «Лестером» (2:2).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»