«Спартак» прилетел в Италию
16:04
Футболисты и тренеры «Спартака» прилетели в Италию. Самолет произвел посадку на Апеннинском полуострове.
Матч «Наполи» — «Спартак» состоится в четверг, начало встречи — в 19.45 (мск).
15 сентября московский клуб в домашнем матче первого тура потерпел поражение от польской «Легии» (0:1). «Наполи» в первом туре сыграл вничью в гостевом матче с английским «Лестером» (2:2).
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