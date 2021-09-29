Рауль Рианчо: «У «Спартака» есть команда, готовая побеждать. «Наполи» может испугаться»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча против «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Наполи» — очень хорошо организованная команда. Их схема 4-3-3 очень хорошо отработана, — сказал Рианчо «СЭ». — Они играют в хороший атакующий футбол. Обычно это команда, которая забивает много голов. «Спартак» должен сильно сыграть в обороне, но и не забывать проводить быстрые контратаки, которые могут навредить неаполитанцам. Это сложная игра. Если все игроки «Спартака» будут в форме, «Наполи» может испугаться. У «Спартака» есть команда, готовая побеждать".

Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет в Италии в четверг, 30 сентября. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.