Рауль Рианчо: «У «Спартака» есть команда, готовая побеждать. «Наполи» может испугаться»
15:39
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча против «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Наполи» — очень хорошо организованная команда. Их схема 4-3-3 очень хорошо отработана, — сказал Рианчо «СЭ». — Они играют в хороший атакующий футбол. Обычно это команда, которая забивает много голов. «Спартак» должен сильно сыграть в обороне, но и не забывать проводить быстрые контратаки, которые могут навредить неаполитанцам. Это сложная игра. Если все игроки «Спартака» будут в форме, «Наполи» может испугаться. У «Спартака» есть команда, готовая побеждать".
Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет в Италии в четверг, 30 сентября. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.
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