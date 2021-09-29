Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Ветеран ЦСКА: «Завтра «Спартак» ждет провал, они даже не забьют «Наполи»

16:35
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Наполи» — «Спартак».

«Думаю, что завтра «Спартак» ждет провал. «Наполи» на очень хорошем ходу, они будут вскрывать оборону красно-белых, как консервную банку. С такими крайними защитниками на положительный результат сложно рассчитывать. Рассказов, Айртон — несерьезные безголовые игроки. «Спартаку» нужно укреплять оборону, в этом главная беда у них. А «Наполи» наоборот, у них грамотно выстроена вся оборонительная линия. Завтра «Спартак» уедет из Неаполя с баранкой. С этим пижонистым Понсе шансов на гол очень мало», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Наполи — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Проблемы «Реала» шерифа не волнуют! Рабинер — о главной сенсации Лиги чемпионов
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»