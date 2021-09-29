Ветеран ЦСКА: «Завтра «Спартак» ждет провал, они даже не забьют «Наполи»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Наполи» — «Спартак».

«Думаю, что завтра «Спартак» ждет провал. «Наполи» на очень хорошем ходу, они будут вскрывать оборону красно-белых, как консервную банку. С такими крайними защитниками на положительный результат сложно рассчитывать. Рассказов, Айртон — несерьезные безголовые игроки. «Спартаку» нужно укреплять оборону, в этом главная беда у них. А «Наполи» наоборот, у них грамотно выстроена вся оборонительная линия. Завтра «Спартак» уедет из Неаполя с баранкой. С этим пижонистым Понсе шансов на гол очень мало», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.