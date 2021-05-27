«Спартак» поздравил Эмери с победой в Лиге Европы

«Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. «Спартак» поздравил главного тренера испанской команды Унаи Эмери с завоеванием трофея.

«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертым трофеем Лиги Европы. Жалко, что наша команда не играла с ним в Лиге Европы», — говорится в сообщении в англоязычном Twitter московского клуба.

Congratulations to Unai Emery, our former coach, with his 4th @EuropaLeague trophy ???



Sad that our team didn't play in Europa League with him ? pic.twitter.com/bLUt77OLAS — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 26, 2021

Напомним, Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году.