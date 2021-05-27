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«Спартак» поздравил Эмери с победой в Лиге Европы

01:21
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«Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. «Спартак» поздравил главного тренера испанской команды Унаи Эмери с завоеванием трофея.

«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертым трофеем Лиги Европы. Жалко, что наша команда не играла с ним в Лиге Европы», — говорится в сообщении в англоязычном Twitter московского клуба.

Напомним, Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году.

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