«Спартак» поздравил Эмери с победой в Лиге Европы
01:21
«Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. «Спартак» поздравил главного тренера испанской команды Унаи Эмери с завоеванием трофея.
«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертым трофеем Лиги Европы. Жалко, что наша команда не играла с ним в Лиге Европы», — говорится в сообщении в англоязычном Twitter московского клуба.Напомним, Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году.
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