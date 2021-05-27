Унаи Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери вместе со своей командой выиграл Лигу Европы. В финале команда победила «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10).

49-летний тренер стал победителем этого турнира в четвертый раз. Ранее он трижды побеждал с «Севильей» в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2015/16. Также в сезоне-2018/19 он дошел до финала с «Арсеналом», но в финале «канониры» уступили «Челси» (1:4).

Эмери занимает первое место среди тренеров по победам в Лиге Европы. На втором месте, если учитывать Кубок УЕФА, находится Джованни Трапаттони, у которого три трофея.