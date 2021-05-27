Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Унаи Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы

01:10
Унаи Эмери. Фото AFP
Унаи Эмери. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери вместе со своей командой выиграл Лигу Европы. В финале команда победила «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10).

49-летний тренер стал победителем этого турнира в четвертый раз. Ранее он трижды побеждал с «Севильей» в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2015/16. Также в сезоне-2018/19 он дошел до финала с «Арсеналом», но в финале «канониры» уступили «Челси» (1:4).

Эмери занимает первое место среди тренеров по победам в Лиге Европы. На втором месте, если учитывать Кубок УЕФА, находится Джованни Трапаттони, у которого три трофея.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперталант из Дагестана: бросил вызов Чимаеву, невероятен в грэпплинге, а в Америке начал как Хабиб
Как лунное затмение влияет на психику людей
Пассажирка пожаловалась на "охотника за ягодицами" в московском метро
Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры