«Вильярреал» завоевал первый трофей в истории
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«Вильярреал» обыграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10). Для команды это первый трофей в истории.
Среди достижений у клуба ранее была победа в третьем испанском дивизионе и две победы в Кубке Интертото — турнире, несколько победителей которого получали путевку в Кубке УЕФА.
В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.
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