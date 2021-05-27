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«Вильярреал» завоевал первый трофей в истории

01:24
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«Вильярреал» обыграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10). Для команды это первый трофей в истории.

Среди достижений у клуба ранее была победа в третьем испанском дивизионе и две победы в Кубке Интертото — турнире, несколько победителей которого получали путевку в Кубке УЕФА.

В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры