«Вильярреал» завоевал первый трофей в истории

«Вильярреал» обыграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10). Для команды это первый трофей в истории.

Среди достижений у клуба ранее была победа в третьем испанском дивизионе и две победы в Кубке Интертото — турнире, несколько победителей которого получали путевку в Кубке УЕФА.

В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.