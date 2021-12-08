«Спартак» полетел на матч Лиги Европы с «Легией» на самолете, которым управляет герой России Дамир Юсупов

«Спартак» вылетел в Польшу на матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Легии».

Красно-белые вылетели из аэропорта Шереметьево. Отметим, что самолет пилотирует герой России Дамир Юсупов.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й, строчке с 6 очками.