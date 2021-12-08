Мелкадзе — о матче с «Легией»: «Жду только победы, надо обязательно выходить из группы»
Мелкадзе поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Легией»
13:16
Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура Лиги Европы с «Легией».
«Жду только победы. У нас все плохо в чемпионате, надо что-нибудь до Нового года зацепить и обязательно выйти из группы.
Если бы у меня получилось забить на выезде с «Легией», был бы счастлив, вывел бы команду в 1/8 финала», — цитирует Мелкадзе пресс-служба красно-белых.
Игра состоится 9 декабря на стадионе «Пепси-Арена». Начало — в 20.45 (мск).
«Спартак» с 7 очками располагается на 2-й позиции в турнирной таблице группы, «Легия» — на 4-й строчке с 6 очками.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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