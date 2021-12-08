Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура Лиги Европы с «Легией».

«Жду только победы. У нас все плохо в чемпионате, надо что-нибудь до Нового года зацепить и обязательно выйти из группы.

Если бы у меня получилось забить на выезде с «Легией», был бы счастлив, вывел бы команду в 1/8 финала», — цитирует Мелкадзе пресс-служба красно-белых.

Игра состоится 9 декабря на стадионе «Пепси-Арена». Начало — в 20.45 (мск).

«Спартак» с 7 очками располагается на 2-й позиции в турнирной таблице группы, «Легия» — на 4-й строчке с 6 очками.