Ларссон пропустит матч с «Легией» из-за травмы

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пропустит матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Легии», сообщает пресс-служба красно-белых.

24-летний швед не полетел с командой в Польшу, он продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не смог принять участия в игре 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

В сезоне-2021/22 Ларссон провел 20 матчей за «Спартак», на его счету 1 гол.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й, строчке с 6 очками.