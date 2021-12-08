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Ларссон пропустит матч с «Легией» из-за травмы

Форвард «Спартака» Ларссон пропустит матч Лиги Европы против «Легии»
13:44
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пропустит матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Легии», сообщает пресс-служба красно-белых.

24-летний швед не полетел с командой в Польшу, он продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не смог принять участия в игре 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

В сезоне-2021/22 Ларссон провел 20 матчей за «Спартак», на его счету 1 гол.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й, строчке с 6 очками.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-08-spartak_otpravilsya_v_polshu_s_damirom_yusupovym/

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»