Ларссон пропустит матч с «Легией» из-за травмы
Форвард «Спартака» Ларссон пропустит матч Лиги Европы против «Легии»
13:44
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пропустит матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Легии», сообщает пресс-служба красно-белых.
24-летний швед не полетел с командой в Польшу, он продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не смог принять участия в игре 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).
В сезоне-2021/22 Ларссон провел 20 матчей за «Спартак», на его счету 1 гол.
Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й, строчке с 6 очками.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-08-spartak_otpravilsya_v_polshu_s_damirom_yusupovym/
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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