«Спартак» может проиграть «Наполи», но выйти в плей-офф ЛЕ. Все расклады для красно-белых
Перед матчами 5-го тура положение в группе С следующее:
|
|
И
|
О
|
М
|
1. Наполи
|
4
|
7
|
11-6
|
2. Легия
|
4
|
6
|
3-7
|
3. Лестер
|
4
|
5
|
7-7
|
4. Спартак
|
4
|
4
|
7-8
Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.
Оставшиеся матчи:
5-й тур. «Спартак» — «Наполи», «Лестер» — «Легия»;
6-й тур. «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».
Пока все зависит только от «Спартака» — красно-белые сами являются хозяева своей судьбы. Если москвичи одержат две победы, то точно попадут в топ-2. Также команду Руя Витории устроят следующие варианты:
— «Спартак» обыграет «Наполи» и сыграет вничью с «Легией», «Лестер» победит «Легию» и не проиграет «Наполи». Ничья или победа «Легии» на выезде в Англии тоже сохранит шансы, но сильно запутает расклады — их будет слишком много;
— «Спартак» сыграет вничью с «Наполи» и победит «Легию», «Лестер» обыграет «Легию» и не проиграет «Наполи». А если «Лестер сыграет вничью с «Легией», то красно-белые — точно в плей-офф. Если «Лестер» проиграет «Легии», нужна его победа над «Наполи», и придется считать дополнительные показатели — у «Спартака», «Лестера» и «Наполи» окажется по 8 очков (у «Легии» — 9).
Есть даже невероятный расклад, при котором «Спартак» может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв «Наполи». Правда, тогда должны сойтись еще три события:
— победа «Спартака» над «Легией»;
— победа «Наполи» над «Лестером»;
— ничья «Лестера» с «Легией».
Также существуют расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе и попадет напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Это случится, если:
— «Спартак» выиграет оба матча, «Легия» не уступит «Лестеру»;
— «Спартак» выиграет оба матча, «Лестер» победит «Легию», но не «Наполи»;
— «Спартак» обыграет «Наполи» и сделает ничью с «Легией», а в двух других матчах тоже не будет выявлен победитель.
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