«Спартак» может проиграть «Наполи», но выйти в плей-офф ЛЕ. Все расклады для красно-белых

Разобрали все варианты.

Перед матчами 5-го тура положение в группе С следующее:

И О М 1. Наполи 4 7 11-6 2. Легия 4 6 3-7 3. Лестер 4 5 7-7 4. Спартак 4 4 7-8

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи:

5-й тур. «Спартак» — «Наполи», «Лестер» — «Легия»;

6-й тур. «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».

Пока все зависит только от «Спартака» — красно-белые сами являются хозяева своей судьбы. Если москвичи одержат две победы, то точно попадут в топ-2. Также команду Руя Витории устроят следующие варианты:

— «Спартак» обыграет «Наполи» и сыграет вничью с «Легией», «Лестер» победит «Легию» и не проиграет «Наполи». Ничья или победа «Легии» на выезде в Англии тоже сохранит шансы, но сильно запутает расклады — их будет слишком много;

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— «Спартак» сыграет вничью с «Наполи» и победит «Легию», «Лестер» обыграет «Легию» и не проиграет «Наполи». А если «Лестер сыграет вничью с «Легией», то красно-белые — точно в плей-офф. Если «Лестер» проиграет «Легии», нужна его победа над «Наполи», и придется считать дополнительные показатели — у «Спартака», «Лестера» и «Наполи» окажется по 8 очков (у «Легии» — 9).

Есть даже невероятный расклад, при котором «Спартак» может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв «Наполи». Правда, тогда должны сойтись еще три события:

— победа «Спартака» над «Легией»;

— победа «Наполи» над «Лестером»;

— ничья «Лестера» с «Легией».

Также существуют расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе и попадет напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Это случится, если:

— «Спартак» выиграет оба матча, «Легия» не уступит «Лестеру»;

— «Спартак» выиграет оба матча, «Лестер» победит «Легию», но не «Наполи»;

— «Спартак» обыграет «Наполи» и сделает ничью с «Легией», а в двух других матчах тоже не будет выявлен победитель.