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Жемалетдинов и Тикнизян пропустили тренировку «Локомотива» перед матчем с «Лацио»

13:10
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«Локомотив» проводит открытую тренировку перед матчем 5-го тура Лиги Европы против «Лацио».

Игроки московской команды Рифат Жемалетдинов и Наир Тикнизян пропускают тренировку. Ранее сообщалось, что Федор Смолов тренируется в общей группе.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»