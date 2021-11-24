Жемалетдинов и Тикнизян пропустили тренировку «Локомотива» перед матчем с «Лацио»

«Локомотив» проводит открытую тренировку перед матчем 5-го тура Лиги Европы против «Лацио».

Игроки московской команды Рифат Жемалетдинов и Наир Тикнизян пропускают тренировку. Ранее сообщалось, что Федор Смолов тренируется в общей группе.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.