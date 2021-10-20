«Спартак» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Лестер»: Шмейхель — Рикарду, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Томас — Сумаре, Тилеманс, Мэддисон — Дака, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Якупович, Бертранд, Барнс, Варди, Олбрайтон, Чаудри, Дьюсбери-Холл, Вестергор, Кастань, Бенкович, Лукман.

Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Спартак» — «Лестер» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Матч ТВ.