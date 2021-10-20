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«Спартак» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

16:12
«Открытие Банк Арена» перед матчем. Фото ФК «Спартак»
«Открытие Банк Арена» перед матчем. Фото ФК «Спартак»
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Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

«Спартак»: Максименко — Мозес, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Литвинов — Бакаев, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ломовицкий, Игнатов, Промес, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Мельников.

 

 «Лестер»: Шмейхель — Рикарду, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Томас — Сумаре, Тилеманс, Мэддисон — Дака, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Якупович, Бертранд, Барнс, Варди, Олбрайтон, Чаудри, Дьюсбери-Холл, Вестергор, Кастань, Бенкович, Лукман.

 

Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Спартак» — «Лестер» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Матч ТВ.

Спартак - Лестер

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Александр Кравченко все материалы автора

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