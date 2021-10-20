«Спартак» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
16:12
Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».
«Спартак»: Максименко — Мозес, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Литвинов — Бакаев, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ломовицкий, Игнатов, Промес, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Мельников.
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