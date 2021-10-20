Сегодня, 20 октября, «Спартак» на своем поле сыграет против «Лестера» в матче группового турнира Лиги Европы. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Это будет первое очное противостояние команд. Подробнее изучить турнирную таблицу группы С можно по этой ссылке.

«Лестер» подходит к матчу после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в последнем туре чемпионата Англии, в то время как «Спартак» вырвал ничью у «Динамо» (2:2).

В группе ЛЕ красно-белые успели проиграть «Легии» (0:1) в первом матче и обыграть «Наполи» (3:2) во втором.

Следить за матчем «Спартак» — «Лестер» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Матч ТВ.