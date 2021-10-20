Кофрие рассчитывает на победу «Спартака» в матче с «Лестером»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Надеюсь, сможем обыграть «Лестер». Нас ждет сложная игра, с такими командами всегда тяжело», — сказал Кофрие в беседе с корреспондентами «СЭ» Сергеем Федоровым и Севастианом Терлецким.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец пропускает встречу с «Лестером» из-за удаления в матче 2-го тура с «Наполи» (3:2).

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится сегодня, 20 октября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.