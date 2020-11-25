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Спаич надеется, что «Краснодар» займет третье место в группе Лиги чемпионов

18:41
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Защитник «Фейеноорда» Урош Спаич на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с ЦСКА прокомментировал выступление в еврокубках «Краснодара», которому он до сих пор принадлежит.

— Смотрел матчи «Краснодара» в Лиге чемпионов, — сказал Спаич. — Обидно было вчера с «Севильей», пропустили на последней минуте. Это большой опыт для команды, она впервые играет в таком турнире. Знаю, что много травмированных футболистов, это мешает показывать хороший футбол. Еще есть шансы занять третье место. Надеюсь, у «Краснодара» это получится. (Дмитрий Гирин)

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