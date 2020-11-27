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Писарев: «Все команды имеют хорошие шансы на выход в евровесну»

16:38
Николай Писарев. Фото Антон Сергиенко
Николай Писарев. Фото Антон Сергиенко
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев оценил шансы российских команд выйти в весеннюю стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Все команды имеют шансы выйти в плей-офф, — сказал Писарев. — В розыгрыше еще целых 6 очков, что очень много для группового этапа. Почему до этого не брали очки? Был определенный спад у наших команд. Сейчас понемногу все набирают форму. Тот же «Локомотив» прибавляет, ЦСКА тоже держит темп. У «Краснодара» в строй вернулась большая группа игроков: Ари, Вандерсон. Они точно добавят Краснодару скорости и свежести в атаке. «Зенит» еще не сказал своего последнего слова — обыграют «Брюгге» и могут оказаться на третьем месте.

Безусловно, ноль побед в 16 матчах — очень неприятный результат. Но нет смысла сейчас рассуждать о нем. Единственное, чем можно исправить такие цифры — победами и только ими. Другого варианта нет, любая серия рано или поздно заканчивается. Чем дальше, тем больше шансов на то, что серия прервется. (Владимир Пушкарев)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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