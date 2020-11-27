Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин в беседе с «СЭ» поделился мнением о результатах российских команд в еврокубках.

— Я вот вчера смотрел, переживал за ЦСКА, но вничью опять сыграли. 16 матчей без побед, конечно, разочаровывает такой результат, но тем не менее наступает следующий матч, ты все равно смотришь с надеждой, что что-то изменится, но пока не меняется, будем ждать, — сказал Жулин «СЭ». — Это как с больным ребенком, что ж его теперь не любить, если он такой родился. Сейчас у нас футбол — это больной ребенок, если от него отвернуться, будет как-то не красиво. Наши команды еще буквально несколько лет назад кого только не обыгрывали, во всяком случае это было смотрибельно. Хотя был и прекрасный чемпионат мира в России, полное единение. Все сейчас опять чего-то ждут, видимо, не хватает звезд и мастерства.

— Несправедливо, что те виды спорта, которые приносят победы нашей стране, финансируются меньше?

— Конечно, несправедливо, надо, чтобы фигурное катание финансировалось больше, в этом я абсолютно уверен. Потому что русские футболисты, достаточно приличного уровня, получают огромные зарплаты. Здесь бы что-то подправить, чтобы человек получал большие деньги, когда он действительно что-то показывает. В этом вопросе я абсолютно солидарен. Потому что человек должен к чему-то стремиться, а если у него 3-4 миллиона евро годовой доход, то в принципе ему комфортно. Русский человек так устроен, что ему этого хватает, он ходит по клубам и кабакам и, видимо, не дорабатывает на тренировках. У того же Криштиану Роналду ментальность совсем другая, он получает 90 млн и ставит себе постоянные задачи, говорят, что раньше него на тренировку прийти невозможно, потому что он уже стоит и отрабатывает штрафные удары. У нас не хватает профессионализма в спорте, в футболе, нужно что-то менять. Я не знаю, что именно надо менять, видимо, все это футбольное сообщество тоже не может придумать, как расшевелить это. Может быть, у нас просто достаточно низкий уровень чемпионата, из-за этого у нас все медленнее в 2 раза, везде не добегаем, хватает сил только на 60 минут. Вот здесь надо думать, а искусственным путем говорить, что все, мы не смотрим футбол, а переходим на что-то другое, но так делать нельзя. (Анастасия Пастернак)