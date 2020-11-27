Колосков оценил шансы российских клубов выйти в плей-офф еврокубков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты российских команд в Лиги чемпионов и Лиги Европы и оценил шансы на выход в следующий раунд.

— Какие команды, на ваш взгляд, все-таки смогут пробиться в евровесну?

— Очень хорошие шансы имеет «Локомотив». Выйти в Лигу чемпионов, думаю, будет проблематично, а за Лигу Европы зацепиться можно. Не потерял шансов и ЦСКА, хотя вчерашняя ничья значительно усложнила ситуацию. Но более уверенно смотрятся, все-таки, «железнодорожники». Остальные команды имеют довольно призрачные шансы.

— Что можете сказать о результатах российских клубов?

— Что тут можно сказать? Когда смотришь игры наших клубов, да еще и три дня подряд, то комментировать что-либо не особо хочется. Из всех клубов я бы выделил только «Локомотив». Первые 15 минут их матча были очень нервными, но впоследствии они мало что позволили создать испанцам у своих ворот. Более того, имели шансы на контратаках. Они показали ту игру, которую требовал от них тренерский штаб. Им удалось детально разобрать первый матч с «Атлетико», который был в Москве. Получилось грамотно выстроить не только оборону, но и все линии. «Локомотив» показал, как нужно добывать результат. Эту игру я бы выделил из всех. Может быть, матч получился не самый зрелищный, но не похвалить «Локомотив» за самоотдачу и тактическую организованность я не могу.

Что касается ЦСКА, то их матч я бы тоже выделил. Армейцы обладали и игровым, и территориальным преимуществом. Но отсутствие голов связано с недостатком класса, индивидуального мастерства. Тут пробил чуть выше, тут чуть-чуть не добежал, тут немного неточный пас, — это все влияет на итоговый результат. Я, конечно, не тренер, но даже мне бросилось в глаза, что замены Гончаренко не работают. Игра ни капли не поменялась, даже после того как на поле появились три высокорослых игрока. Да и давления ЦСКА не усиливалось.

Из всего нужно уметь делать правильные выводы. Я надеюсь, что этот сезон станет уроком для многих.

ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы. До этого московский клуб дважды сыграл вничью и раз проиграл.

На счету «Локомотива» три ничьих и одно поражение в группе A Лиги чемпионов. Команда еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.

«Краснодар» добился одной ничьей и трижды проиграл в группе E. Аналогичные результаты показал «Зенит», выступающий в группе F. Эти команды могут претендовать только по попадание в Лигу Европы. (Владимир Пушкарев)