Чугайнов заявил, что Дзюбе пора вернуть капитанскую повязку в «Зените»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов оценил выступление «Зенита» в Лиге чемпионов и объяснил, почему Артем Дзюба должен вновь стать капитаном команды.

— В чем главная проблема «Зенита»?

— От чемпионского монолита почти ничего не осталось. Футболисты собраны неплохие. Но для побед в Лиге чемпионов команда должна быть как отлаженный механизм. А у «Зенита» сложности в каждой линии. Плюс в ключевой момент вылетели Азмун и Малком, которым нет равноценной замены.

— Что творится с Барриосом? Играет все хуже и хуже.

— Только железяка в машине может лет десять работать бесперебойно. А человеку свойственно уставать. Что порождает ошибки. В том числе такие, как в Риме, где колумбиец на ровном месте «привез» пенальти. На Барриоса в этом году выпала колоссальная нагрузка. Как и на других лидеров «Зенита». Не будем забывать, что многим из них уже за 30.

— Жиркову 37, Дзюбе 32, Ракицкому, Ловрену и Ерохину — 31.

— Вот! Из-за коронавируса 2020-й получился аномальным. График жесткий, молодым-то тяжело. А уж возрастные игроки восстанавливаться просто не успевают. Глубины состава «Зениту» и не хватило для борьбы на два фронта.

— Ближайший матч с «Брюгге» из-за дисквалификации пропустит Ловрен. Подходящий момент, чтобы вернуть Дзюбе капитанскую повязку?

— Да это и раньше можно было сделать. На мой взгляд, история вокруг Дзюбы раздута, ничего криминального он не совершил. Ну и зачем идти на поводу у каких-то мерзавчиков? (Александр Кружков)