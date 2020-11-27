Чугайнов объяснил причины неудач российских команд в еврокубках

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов прокомментировал фиаско наших команд в Европе.

— В еврокубках сыграно четыре тура, а у российских клубов по-прежнему нет побед. Почему мы настолько беспомощны?

— Потому что наш футбол в кризисе. С цифрами-то не поспоришь. Может провалиться одна команда. Ну две. А когда «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА за 16 матчей не выигрывают ни разу — это уже диагноз.

— Грустно.

— Еще полтора месяца назад трудно было такое предположить. Сказали бы мне тогда, что за четыре тура в еврокубках не одержим ни одной победы, я бы не поверил. Хотя...

— Что?

— В прошлом сезоне наши клубы в Европе тоже не феерили. Мягко говоря. Никому выйти из группы не удалось. При этом «Краснодар» проигрывал 0:4 «Олимпиакосу» и 0:5 «Базелю», а ЦСКА 1:5 «Лудогорцу». «Арсенал» в квалификационном раунде дважды сгорел «Нефтчи». Теперь «подвиг» Тулы повторили «Динамо» и «Ростов». «Зенит» и «Краснодар» уже после четвертого тура потеряли шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. У «Локомотива» они пока остаются, как и у ЦСКА в Лиге Европы, но на одних ничьих далеко не уедешь.

— Уровень РПЛ падает с каждым годом?

— К сожалению. Еврокубки подтверждают это лучше всяких слов. Там мы явно уступаем в скорости. 90 минут на максимальных оборотах никто не выдерживает. Когда научимся сохранять высокий темп на протяжении всего матча, тогда и результаты придут.

— Наши игроки слабее физически?

— От функционального состояния действительно многое зависит. В футбол люди заканчивают играть не потому, что перестают по мячу попадать. Просто уже не способны бегать в прежнем объеме с нужной скоростью. Но тут еще и вопрос привычки. В Европе играть на предельных скоростях — норма. А у нас лишь некоторые матчи в таком режиме проходят. Наступают еврокубки — сразу проседаем. (Александр Кружков)