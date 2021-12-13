Семак: «Бетис» — не самый плохой жребий, потому что «Наполи» и «Лацио» более сильные команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы. Соперником питерской команды стал испанский «Бетис».

«До жеребьевки я говорил, что есть четыре клуба, которые выделяются на общем фоне, — это «Наполи», «Лацио», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Вчера «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0, значит, из этой четверки есть более сильные три клуба.

Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только «Реалу», насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что «Наполи» и «Лацио», я считаю, еще более сильные команды», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Первый матч против «Бетиса» «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.