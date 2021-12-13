Ловрен: «Матч с «Бетисом» отличная возможность показать, что мы можем качественно играть против испанских команд»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/22.
Соперником питерской команды стал испанский «Бетис».
«Я хотел, чтобы «Зениту» попалось загребское «Динамо». Ведь это клуб моей молодости, — цитирует Ловрена «Чемпионат». — «Бетис» — интересный жребий, хорошая команда. Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд».
Первый матч против «Бетиса» «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4544343-deyan-lovren-prokommentiroval-itogi-zherebyovki-stykovyh-matchej-ligi-evropy-dlya-zenita.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю