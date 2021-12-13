«Брат, расскажи, как победить «Бетис»? «Зенит» обратился за советом к Хави Гарсии
Соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы стал испанский «Бетис». Российский клуб через свой Twitter в шутку обратился к бывшему игроку «Зенита» и «Бетиса» Хави Гарсии.
«Привет, Хави Гарсия, брат, расскажи, как победить «Бетис»? — говорится в испанском Twitter «Зенита».
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя.
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