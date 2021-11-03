Руй Витория рассказал об атмосфере в «Спартаке» перед матчем с «Лестером»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против «Лестера».
— Какова сейчас психологическая ситуация в команде, учитывая упущенную победу в игре с «Ростовом»?
— Конечно, момент не очень хороший. Мы почти выиграли, но не смогли удержать победу. Но мы профессионалы и должны платить эту цену — быстро забыть и готовиться к следующему матчу. Несмотря на не слишком хорошую атмосферу, это будет другой матч. Важный матч. Это другой турнир. И мы покажем все, на что способны.
— Как вы восприняли приезд фанатов на базу и общение с командой? Нормально ли это, по-вашему?
— Не скажу, что встреча прошла негативно. Фанаты высказали свои пожелания. Могли быть и более сложные тяжелые вопросы. Мы высказали свою точку зрения, свою позицию. Думаю, в целом все прошло довольно позитивно
Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.
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