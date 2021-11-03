Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лестера».

— Мы разобрали игру, поняли, почему проиграли. В завтрашней игре будет иная стратегия. Мы должны быть сконцентрированными, уделить внимание мельчайшим деталям. Потому что на таком уровне именно детали могут иметь решающее значение. Что до московской игры — если команда забивает 3 гола «Лестеру», она должна выигрывать.

— Насколько велики шансы увидеть на поле Умярова, пропускавшего последние игры?

— Он не тренировался около 15 дней. Посмотрим. Возможно, он не выйдет в стартовом составе, но он способен играть. Примем решение завтра. До травмы он проявлял себя очень хорошо. Это важный игрок для нас.

Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.