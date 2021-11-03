Руй Витория: «Поняли, почему «Спартак» проиграл «Лестеру» — завтра будет иная стратегия»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лестера».
— Мы разобрали игру, поняли, почему проиграли. В завтрашней игре будет иная стратегия. Мы должны быть сконцентрированными, уделить внимание мельчайшим деталям. Потому что на таком уровне именно детали могут иметь решающее значение. Что до московской игры — если команда забивает 3 гола «Лестеру», она должна выигрывать.
— Насколько велики шансы увидеть на поле Умярова, пропускавшего последние игры?
— Он не тренировался около 15 дней. Посмотрим. Возможно, он не выйдет в стартовом составе, но он способен играть. Примем решение завтра. До травмы он проявлял себя очень хорошо. Это важный игрок для нас.
Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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