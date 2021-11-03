Мозес о матче с «Лестером»: «Будем стараться избегать глупых ошибок первого матча»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о предстоящем матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лестером».
— Какие выводы вы сделали из первой игры с «Лестером»?
— Мы понимаем, чего ожидать от них сейчас. Это будет сложный матч — домашний для них. В этом их преимущество. Но у нас хорошая команда. Мы извлекли уроки, сделали выводы из своих ошибок и будем стараться избегать глупых ошибок первого матча.
— Дака сделал покер в московской игре. Вы говорили об этом? Уделяли ему особое внимание при разборе соперника?
— Нечасто такое случается, да. Он сильный футболист. Мы подробно изучили первую игру, разобрали ее, сделали выводы. Надеюсь, завтра покажем все, над чем работали. Мы верим в своего тренера, в свои силы. И знаем, как нам играть, чтобы добиться хорошего результата.
Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября в 23.00 по московскому времени.
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