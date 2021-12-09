Руй Витория ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи о возможном увольнении.

— Планируется ли у вас встреча с руководством клуба по итогам первой части сезона?

— Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель — выиграть следующий матч. Что касается других вопросов, каких-то слухов — вы можете спросить об этом у других. О себе скажу лишь одно: я тренер «Спартака». И к этому клубу я максимально лоялен.