Руй Витория ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
23:36
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи о возможном увольнении.
— Планируется ли у вас встреча с руководством клуба по итогам первой части сезона?
— Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель — выиграть следующий матч. Что касается других вопросов, каких-то слухов — вы можете спросить об этом у других. О себе скажу лишь одно: я тренер «Спартака». И к этому клубу я максимально лоялен.
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