Руй Витория: «Селихов отлично проявил себя в этот сложный и важный период для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» (1:0) в Лиге Европы отметил голкипера Александра Селихова.

— После таких классных игр Селихова не жалеете, что дали ему шанс совсем недавно?

— Сейчас очень важный период для клуба, и Селихов в этот сложный и важный период проявил себя отлично. То, что случилось в этой европейской кампании — историческое событие. Селихов восстанавливался от травмы около 3 месяцев, но он пришел именно в то время, в которое должен был. Отмечу так же, что доверяю всем нашим вратарям.

На 90+8-й минуте Селихов отбил пенальти в исполнении Томаша Пекхарта.