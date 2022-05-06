«Рейнджерс» впервые с 2008 года сыграет в финале еврокубка. Тогда команда проиграла «Зениту»

«Рейнджерс» последний раз играл в финале еврокубка в 2008 году против «Зенита»

«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. В первой встрече немецкая команда выиграла с минимальным счетом, поэтому путевку в финал получил шотландский клуб.

Последний раз «Рейнджерс» играл в финале еврокубка в 2008 году. Тогда шотландская команда потерпела поражение от «Зенита» в финале Кубка УЕФА — 0:2.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.