Мостовой: «Слишком рано начали поднимать Тедеско. Все кричали, что «Лейпциг» выйдет в финал»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вылет «Лейпцига» из Лиги Европы.

«Слишком рано начали поднимать Тедеско. Все кричали, что он выйдет в финал. А в итоге проиграл «Рейнджерсу, который в финалах больших турниров был лет пятнадцать назад. Но вот теперь обыграли «Лейпциг» Тедеско. Тедеско пришел в хорошую команду, она и до него несколько лет играла в Лиге чемпионов. Так что пока перестановки ничего хорошего не принесли», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Рейнджерс» обыграли «Лейпциг» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом», который победил «Вест Хэм».

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».