Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:15

Мостовой: «Слишком рано начали поднимать Тедеско. Все кричали, что «Лейпциг» выйдет в финал»

Мостовой высказался о поражении «Лейпцига» в полуфинале Лиги Европы
Читать «СЭ» в
«Рейнджерс» — «Лейпциг» — 3:1.
Фото Reuters

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вылет «Лейпцига» из Лиги Европы.

«Слишком рано начали поднимать Тедеско. Все кричали, что он выйдет в финал. А в итоге проиграл «Рейнджерсу, который в финалах больших турниров был лет пятнадцать назад. Но вот теперь обыграли «Лейпциг» Тедеско. Тедеско пришел в хорошую команду, она и до него несколько лет играла в Лиге чемпионов. Так что пока перестановки ничего хорошего не принесли», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Рейнджерс» обыграли «Лейпциг» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом», который победил «Вест Хэм».

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Александр Мостовой
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
Доменико Тедеско
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если часто пить водку?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» — «Лейпциг»: видео голов ответного матча 1/2 финала Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости