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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 мая. «Айнтрахт» — «Вест Хэм» — 1:0.
Фото Reuters

Франкфуртский «Айнтрахт» победил «Вест Хэм» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Германии.

На 17-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Арон Крессуэлл получил красную карточку. Спустя 9 минут форвард Рафаэль Борре забил единственный гол в этой встрече. Во втором тайме красную карточку получил тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Первая игра прошла в Лондоне, где «Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:1, поэтому по сумме двух матчей команда вышла в финал турнира.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Рейнджерс» и «Айнтрахт» сыграют в финале Лиги Европы
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ФК Айнтрахт (Брауншвейг)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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