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5 мая, 23:58

«Рейнджерс» и «Айнтрахт» сыграют в финале Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Рейнджерс».
Фото Reuters

Стали известны финалисты Лиги Европы.

Франкфуртский «Айнтрахт» дома победил «Вест Хэм» (1:0) в ответном матче 1/2 финала турнира и вышел в финал по сумме двух матчей со счетом 3:1.

«Рейнджерс» на своем поле обыграли «Лейпциг» (3:1) в другой ответной полуфинальной встрече и вышли в финал по сумме двух игр со счетом 3:2.

Финал Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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