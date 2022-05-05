«Рейнджерс» и «Айнтрахт» сыграют в финале Лиги Европы

Стали известны финалисты Лиги Европы.

Франкфуртский «Айнтрахт» дома победил «Вест Хэм» (1:0) в ответном матче 1/2 финала турнира и вышел в финал по сумме двух матчей со счетом 3:1.

«Рейнджерс» на своем поле обыграли «Лейпциг» (3:1) в другой ответной полуфинальной встрече и вышли в финал по сумме двух игр со счетом 3:2.

Финал Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».