Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал эпизод с пропущенным голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1)

— Расскажи про эпизод с голом. Что случилось?

— Я просто играл невнимательно. Думал, что мяч уходит. Но в футболе «я думал» не прокатывает. Это моя ошибка, мне очень жаль, что так получилось. Футбол состоит из ошибок, сегодня такая решила исход матча.

— После такого поражения можно уже говорить, что нет шансов на выход из группы Лиги Европы?

— Соперники сильные. В таком матче мы должны были брать очки. Повторюсь, что в футболе все возможно. Неправильно выходить на поле и думать, что все потеряно, и нам осталась только Лига конференций. Это отвечает амбициям спортсменов. Зачем тогда вообще выходить на поле? У нас в группе хорошие и сильные соперники. К сожалению, проиграли «Легии». Впереди интересные матчи, к которым будем готовиться и стараться выиграть.

«Спартак» пропустил единственный гол на 91-й минуте встречи. Во втором туре Лиги Европы красно-белые сыграют с «Наполи» (30 сентября).