Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы.

«Результаты «Спартака» — качели, это правда, — сказал Витория. — Мы хорошо сыграли с «Химками», рассчитывали на две победы подряд на этот раз. Но давайте попробуем забыть о результате на секундочке. Понимаю, что это сложно. Мы делали все, что надо. У нас были правильные решения, их защитники давали нам возможности, но у нас просто не получилось забить. В понедельник нас ждет важный матч, это хорошо. Мы готовы к дерби, победа там поможет нам забыть об этом поражении.

Связан ли переход на схему с тремя защитниками с отсутствием опорного полузащитника? Нет. Это одна из систем, по которой мы играем. У нас есть Умяров, Хендрикс, они могут хорошо выступать на позиции опорника. Мы можем играть и с 4, и с 3 защитниками. Если вы будете справедливы, вы признаете, что мы сделали все для победы в этом матче.

Все игроки расстроены. Они не роботы, а люди, могут показывать свои эмоции, тут ничего такого. Мы немного поговорили об игре. Завтра у нас тренировка. Лучше говорить со спокойной головой, обсудим все ошибки завтра».

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати.