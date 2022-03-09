«Лион» с минимальным счетом обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Лион» в гостях обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

Единственный гол на 59-й минуте забил Лукас Пакета. На 90+6 минуте матча португальский клуб сравнял счет, но ВАР отменил гол.

За весь матч «Порту» нанес пять ударов в створ ворот соперника, а «Лион» три. Французский клуб впервые за шесть матчей в ЛЕ не забил ни одного гола.

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».