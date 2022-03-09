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Сегодня, 22:44

«Лион» с минимальным счетом обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Анна Горшкова
Корреспондент
«Порту» — «Лион» — 0:1.
Фото Reuters

«Лион» в гостях обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

Единственный гол на 59-й минуте забил Лукас Пакета. На 90+6 минуте матча португальский клуб сравнял счет, но ВАР отменил гол.

За весь матч «Порту» нанес пять ударов в створ ворот соперника, а «Лион» три. Французский клуб впервые за шесть матчей в ЛЕ не забил ни одного гола.

Ответная встреча между командами пройдет 17 марта в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
0:1
Лион
Голы
Лукас Пакета, 59 (0:1)
Порту
Кошта Пепе (Рубен Семеду, 46) Сануси Мбемба Жоао Мариу (Виейра, 80) Урибе Витинья Отавиу (Шику Консейсау, 88) Тареми (Галену, 80) Пепе Эванилсон (Мартинес, 72)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 82) Лукас Пакета Февр (Ауар, 80) Тиагу Мендес Какере Ндомбеле Токо Экамби Дембеле
Предупреждения
Отавиу 74’, Шику Консейсау 90+6’  -  Дюбуа 63’
Судьи
Мартинес (Испания)
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