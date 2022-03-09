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Сегодня, 22:36

«Бетис» дома проиграл «Айнтрахту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Бетис» — «Айнтрахт» — 1:2.
Фото Reuters

«Бетис» потерпел домашнее поражение от «Айнтрахта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

У гостей отличились Филип Костич (14-я минута) и Даити Камада (32-я). Единственный гол в составе испанской команды на 30-й минуте забил Набиль Фекир.

На 52-й минуте нападающий гостей Рафаэль Борре не смог реализовать пенальти.

Ответная встреча пройдет 17 марта в Германии.

Напомним, в 1/16 финала «Бетис» обыграл по сумме двух матчей «Зенит».

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Айнтрахт Ф
Голы
Костич, 14 (0:1), Фекир, 30 (1:1), Камада, 32 (1:2)
Нереализованный пенальти
Борре 52
Бетис
Браво Пеццела Сабали Гонсалес Фекир Каналес Виллиам Карвалью (Миранда, 61) Родригес Хуанми (Хоакин, 61) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 77) Руибаль (Тельо, 77)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич Соу Костич Камада (Ленц, 78) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ламмерс, 86) Кнауфф
Предупреждения
Фекир 23’  -  Соу 25’, Хинтереггер 75’
Судьи
Гвида (Италия)
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бетис
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