«Бетис» дома проиграл «Айнтрахту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Бетис» потерпел домашнее поражение от «Айнтрахта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

У гостей отличились Филип Костич (14-я минута) и Даити Камада (32-я). Единственный гол в составе испанской команды на 30-й минуте забил Набиль Фекир.

На 52-й минуте нападающий гостей Рафаэль Борре не смог реализовать пенальти.

Ответная встреча пройдет 17 марта в Германии.

Напомним, в 1/16 финала «Бетис» обыграл по сумме двух матчей «Зенит».