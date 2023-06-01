Соболев отреагировал на неприличный жест в финале Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

Форвард «Спартака» Александр Соболев опубликовал новый пост в своем Telegram-канале. 26-летний российский футболист отреагировал на неприличный жест хавбека «Севильи» Жоана Жордана в финальном матче Лиги Европы с «Ромой» (1:1, 4-1).

В среду во время серии послематчевых пенальти 28-летний испанский игрок повторил жест Соболева из встречи 21 мая с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ. Тогда россиянину показали красную карточку за провокацию. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать нападающего на 4 игры.

«Это другое...» — написал Соболев в Telegram.

Финал Лиги Европы-2023 прошел 31 мая на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия). За «Рому» отличился нападающий Пауло Дибала. Защитник римлян Джанлука Манчини забил автогол.