Полузащитник «Легии» Бартош Слиш рассказал, чего ждет от встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Я очень рад, что мы попали в такую группу. Все мои товарищи тоже рады и настраиваются показать себя на хорошем уровне. Мы очень рады этой возможности.

Матчи в крупных турнирах — детские мечты для меня и моих партнеров. Надеюсь, мы не закончим в Лиге Европы на групповом этапе», — сказал игрок.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск). Соперниками красно-белых по группе C в Лиге Европы помимо польского клуба будут итальянский «Наполи» и английский «Лестер».