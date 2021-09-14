Полузащитник «Легии»: «Матчи в крупных турнирах — детские мечты для меня и моих партнеров»
16:55
Полузащитник «Легии» Бартош Слиш рассказал, чего ждет от встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».
«Я очень рад, что мы попали в такую группу. Все мои товарищи тоже рады и настраиваются показать себя на хорошем уровне. Мы очень рады этой возможности.
Матчи в крупных турнирах — детские мечты для меня и моих партнеров. Надеюсь, мы не закончим в Лиге Европы на групповом этапе», — сказал игрок.
Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск). Соперниками красно-белых по группе C в Лиге Европы помимо польского клуба будут итальянский «Наполи» и английский «Лестер».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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