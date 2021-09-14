Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Полузащитник «Легии»: «Матчи в крупных турнирах — детские мечты для меня и моих партнеров»

16:55
Теги:

Полузащитник «Легии» Бартош Слиш рассказал, чего ждет от встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Я очень рад, что мы попали в такую группу. Все мои товарищи тоже рады и настраиваются показать себя на хорошем уровне. Мы очень рады этой возможности.

Матчи в крупных турнирах — детские мечты для меня и моих партнеров. Надеюсь, мы не закончим в Лиге Европы на групповом этапе», — сказал игрок.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск). Соперниками красно-белых по группе C в Лиге Европы помимо польского клуба будут итальянский «Наполи» и английский «Лестер».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»
Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021
У России снова требуют антидопинговую базу. До «часа икс» остался всего год
Россия — Польша. Это будет главная битва волейбольного Евро
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»