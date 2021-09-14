Тренер «Легии» — о матче со «Спартаком»: «Не хотим смотреться огурцами»
16:48
Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал о настрое на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».
«Помню, как Виктор Онопко в 1995 году сказал: «Огурцы из Польши приехали». Мы не хотим смотреться огурцами завтра. Внимательно посмотрели игры «Спартака» с «Химками», «Уралом», «Сочи» и «Нижним». Команда играла по схеме 3-4-3, в нее хорошо встраиваются Промес и другие футболисты. С уважением отношусь к «Спартаку». Сейчас команда усилилась, это видно по последним матчам. Хорошо выступает и стал настоящим членом команды Мозес. Мы не являемся фаворитами завтра, но фавориты не всегда побеждают», — заявил тренер.
Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск).
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