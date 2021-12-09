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Пилот Дамир Юсупов: «Сегодня «Спартак» победил — значит Виторию увольнять не надо»

23:30
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Герой России и пилот Дамир Юсупов, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал победу красно-белых над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

— Как вам матч?

— Тяжелый матч для «Спартака». В концовки матча был очень волнительный момент, но к счастью, Саша потащил пенальти, и мы удержали важную победу.

— Вы заходили в раздевалку, что там сейчас происходит?

— Команда устала, но эмоций положительных очень много.

— Вы управляли самолетом, на котором летел «Спартак» в Польшу. Вы разговаривали с игроками? Как-то их мотивировали?

— Чуть-чуть пообщались. Прям перед игрой не разговаривали, не до этого футболистам было. Сейчас я каждого поздравил, пожелал дальнейших успехов в карьере. Думаю, что сейчас игроки без эмоций, все оставили на поле.

— Что чувствует человек, который доставляет команду на такой важный матч?

— Невероятные эмоции, если честно. Мне очень приятно, что я их перевожу.

— Что вы думаете о ситуации в команде, нужно ли увольнять Руя Виторию?

— Все будет хорошо, я уверен в этом. Сегодня команда победила — значит менять ничего не надо.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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