Герой России и пилот Дамир Юсупов, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал победу красно-белых над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

— Как вам матч?

— Тяжелый матч для «Спартака». В концовки матча был очень волнительный момент, но к счастью, Саша потащил пенальти, и мы удержали важную победу.

— Вы заходили в раздевалку, что там сейчас происходит?

— Команда устала, но эмоций положительных очень много.

— Вы управляли самолетом, на котором летел «Спартак» в Польшу. Вы разговаривали с игроками? Как-то их мотивировали?

— Чуть-чуть пообщались. Прям перед игрой не разговаривали, не до этого футболистам было. Сейчас я каждого поздравил, пожелал дальнейших успехов в карьере. Думаю, что сейчас игроки без эмоций, все оставили на поле.

— Что чувствует человек, который доставляет команду на такой важный матч?

— Невероятные эмоции, если честно. Мне очень приятно, что я их перевожу.

— Что вы думаете о ситуации в команде, нужно ли увольнять Руя Виторию?

— Все будет хорошо, я уверен в этом. Сегодня команда победила — значит менять ничего не надо.