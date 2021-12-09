Руй Витория: «Не считаю, что пенальти был назначен верно»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями от победы над «Легией» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы (1:0).
— Какие у вас были эмоции в компенсированное время, когда арбитр пошел смотреть повтор?
— Я верил, что мы не упустим победу. И в последние минуты особенно хотелось верить в справедливость. Так и случилось. Не считаю, что пенальти был назначен верно.
— Что скажете о Селихове, который отбил два пенальти в матчах ЛЕ?
— Селихов показал отличный футбол, он прекрасно защищал ворота. Но я подчеркну, что команда с тактической точки зрения очень хорошо действовала в обороне. Я рад за Сашу, у которого были сложности с травмами в карьере. рад, что сейчас у него все хорошо.
«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля в швейцарском Ньоне.
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