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Руй Витория: «Не считаю, что пенальти был назначен верно»

Руй Витория не согласен с пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Легией»
23:25
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями от победы над «Легией» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

— Какие у вас были эмоции в компенсированное время, когда арбитр пошел смотреть повтор?

— Я верил, что мы не упустим победу. И в последние минуты особенно хотелось верить в справедливость. Так и случилось. Не считаю, что пенальти был назначен верно.

 — Что скажете о Селихове, который отбил два пенальти в матчах ЛЕ?

— Селихов показал отличный футбол, он прекрасно защищал ворота. Но я подчеркну, что команда с тактической точки зрения очень хорошо действовала в обороне. Я рад за Сашу, у которого были сложности с травмами в карьере. рад, что сейчас у него все хорошо.

«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля в швейцарском Ньоне.

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Артем Калинин все материалы автора

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