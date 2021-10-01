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Николич объяснил, почему долго не делал замены в матче с «Лацио»

00:22
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Лацио» (0:2) во 2-м туре Лиги Европы объяснил, почему откладывал замены. Первые изменения в составе были сделаны на 72-й минуте, когда Джирано Керка вышел вместо Константина Марадишвили.

«Сегодня, к сожалению, было не так много здоровых игроков. Также в воскресенье у нас матч чемпионата России (против «Ростова». — Прим.), поэтому я хотел сохранить свежесть у пары игроков. Не могу сказать, что мы не хотели сделать изменения при 0:2, но обязаны думать и о следующих матчах, чтобы на поле выходили минимум 3-4 свежих игрока», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.

Лацио — Локомотив

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Евгений Козинов все материалы автора

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