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Баринов о поражении «Локомотива»: «0:2 — не худший результат. «Лацио» играл на другом уровне»

00:34
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лацио» (0:2).

«Жалко очень. В обороне бардак, а в нападении ничего не могут организовать. Растерянность какая-то была. Команде не хватает уверенности, организованности. Также мне кажется, что молоды они еще. Очень много молодых, а наставников нет. Кто там? Ну Гильерме, Смолов, на которого надо играть. Слава Богу, что не крупное поражение, могли и крупнее проиграть. По сегодняшнему матчу 0:2 — не худший результат. «Лацио» играл на другом уровне. Пока все не очень. Посмотрим, может все организуется», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В следующем туре, 21 октября, «Лацио» примет «Марсель», а «Локомотив» — «Галатасарай».

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»